Zamlı maaşlar ne zaman alınacak? Zamlı emekli maaşları ödeme tarihlerine yetişecek mi?

3 milyon 700 bin emekli 12 bin 500 TL'lik maaşı bu ay alacak mı? Düzenleme ne zaman TBMM'den geçecek? Zam temmuz ayına yetişir mi? A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu ayrıntıları aktardı.

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