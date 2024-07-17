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Zamlı maaşlar ne zaman alınacak? Zamlı emekli maaşları ödeme tarihlerine yetişecek mi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.07.2024 09:37
3 milyon 700 bin emekli 12 bin 500 TL'lik maaşı bu ay alacak mı? Düzenleme ne zaman TBMM'den geçecek? Zam temmuz ayına yetişir mi? A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu ayrıntıları aktardı.
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