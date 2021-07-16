Zamlı emekli maaşı yattı mı? 2021 Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak?

Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemeleri de sürüyor. Bayram ikramiyeleri bayrama sayılı günler kala hesaplara yatırılmış olacak. Zamlı emekli maaşı yattı mı? Bağ-Kurluların maaş ve bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Milyonlarca emekli hafta başından bu yana zamlı maaş ve bayram ikramiyelerini almaya başladı.

Temmuz ayı emekli vatandaşların yüzünü güldürdü. Milyonlarca emekli vatandaşın maaşına zam yapıldı. Senenin ilk yarısında enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından emekliler zamlı maaşlarını aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından zamlı emekli maaşı ödeme takvimi açıklanmıştı. Peki, zamlı emekli maaşı yattı mı? SSK, 2021 Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? 2021 Temmuz zammı ile emekli maaşı ne kadar oldu?

A Haber editörü Arzu Fidanverdi, A Haber ekranlarında emekli maaşına ilişkin bilgi verdi.