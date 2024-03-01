01 Mart 2024, Cuma
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Zamların gerekçesi yok! Fiyatlardaki fahiş artışın sebebi ne?
Et fiyatlarındaki artış doların artışından 10 kat daha fazla. Seçim öncesi et fiyatlarıyla ilgili tartışma neden çıkıyor? Fiyatlardaki fahiş artışın sebebi ne? Zamlara maliyet artışı bahanesi mi? Fiyatlarda fırsatçılık nasıl önlenecek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdem, “Her seçim döneminde bu film vizyona sokuluyor. Önce vatandaşın cebini ilgilendiren kalemlere zamlar yapılıyor. Niye? Çünkü gerçekten toplumun büyük kesiminin kullandığı temel gıda maddeleri bunların hepsinin fiyatları artırılarak her seçim öncesi seçim ayarlı bir hareket başlıyor." dedi.