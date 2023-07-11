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Zam teklifi için tarih netleşti! Memur ve emekli zamlarını içeren düzenleme...

A Haber
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Giriş: 11.07.2023 13:16
Meclis'in gündemi memur ve emekli maaşı zamları. Torba yasa yarın Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Ayrıntıları A Haber ekibinden Tülay Ağaoğlu aktardı.
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