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Zam pazarlığında artış ne olacak?

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Giriş: 29.07.2023 14:42
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü kulağı 1 Ağustos’taki toplu sözleşme görüşmelerinde. Peki maaş artışları nasıl olacak? Süreç nasıl işleyecek? Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç ve konuğu Emin Yılmaz aktardı.
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