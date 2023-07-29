Zam pazarlığında artış ne olacak?

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü kulağı 1 Ağustos’taki toplu sözleşme görüşmelerinde. Peki maaş artışları nasıl olacak? Süreç nasıl işleyecek? Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç ve konuğu Emin Yılmaz aktardı.