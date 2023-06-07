07 Haziran 2023, Çarşamba
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Zam mesaisi başladı! Memur ve emeklilerin zam oranı temmuzun ilk haftası netleşecek
Memur ve emeklilerin temmuz ayında açıklanacak olan zam senaryoları netleşmeye başladı. İşte enflasyon rakamlarına göre belirlenecek zam oranı tahminleri. Peki memur maaşlarına ne kadar zam bekleniyor?
İKRAMİYE VE MAAŞ TARİHLERİ BELLİ OLDU
*SSK emeklileri 17-21 Haziran
*Bağ-Kur emeklileri 22 Haziran
*Emekli Sandığı emeklileri 23 Haziran