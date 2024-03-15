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Zam iddialarına yalanlama! "ÖTV ve KDV’ye zam" yalanı neden?

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.03.2024 09:49
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Gerekirse kura müdahale edilecek, ÖTV ve KDV'de artış olacak" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
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