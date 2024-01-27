Zam farkları ne zaman yatacak? Hangi emekli, ne kadar maaş alacak?

Ocak ayı emekli ve memur için zam ayı oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin alacağı zam oranı, memur ve memur emeklisinin zam oranı olan yüzde 49,25 'e yükseltilmişti. Memur emeklilerinin zam farkları hesaplarına yatmaya başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam farkı ne zaman hesaplara yatacak? Detayları A Haber muhabiri Merve Pekmez aktardı.

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