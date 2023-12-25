Yüzyılın dönüşümü İstanbul! 350 bin konut nasıl dönüşecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yapılması planlanan "Yüzyılın Dönüşüm Projesi" ile ilgili detayları açıkladı. Başkan Erdoğan, "Yarısı Bizden" kampanyası ile daire başı 1,5 milyon TL'lik destek sağladıklarını duyurdu. Erdoğan, "50 bin konutun dönüşümü gerçekleştirmeyi planlıyoruz." derken, 3 binin üzerinde konutun temelinin bugün atıldığını da bildirdi.

YÜZYILIN DÖNÜŞÜMÜ NASIL OLACAK?

HER BAĞIMSIZ BÖLÜM İÇİN

*TOPLAM DESTEK: 1,5 MİLYON TL

*KİRA DESTEĞİ: 100 BİN TL

*HİBE DESTEK: 800 BİN TL

*UYGUN KREDİ DESTEĞİ: 700 BİN TL

YÜZYILIN DÖNÜŞÜMÜ NASIL OLACAK?

KREDİ ŞARTLARI

*İLK YIL FAİZSİZ

*SONRAKİ YILLAR TÜFE'NİN YARISI

*ÖDEMELER EVLER BİTİNCE

İSTANBUL'DA DÖNÜŞÜM ŞART

*6 MİLYON KONUT 1.5 MİLYON İŞLETME RİSKLİ

*600 BİN KONUT ACİL DÖNÜŞECEK

*170 BİN 941 BAĞIMSIZ BÖLÜM DÖNÜŞÜYOR