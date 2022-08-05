Yüzde 10 peşinatla kira öder gibi ev! Sosyal konut projesinde detaylar netleşiyor

Son dakika haberi... Tüm Türkiye'de büyük heyecan yaratan sosyal konut projesi, daha başlamadan konut fiyatlarında düşüş başlattı. Valiliklerin talep toplamaya başladığı proje ile vatandaşlar yüzde 10 peşinatla ev sahibi olacak. Detayları Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eylül ayında açıklayacak.

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