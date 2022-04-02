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Yüzde 10 KDV indirimini yansıtmayana para cezası! Bazı zincir marketler etiketleri değiştirmedi

A Haber
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Giriş: 02.04.2022 10:32
Temel ihtiyaç malzemelerinde fiyatları düşürmek için yapılan yüzde 10'luk KDV indirimi düzenlemesi yürürlüğe girdi. Bebek bezi, tuvalet kağıdı, deterjan gibi ürünlerde KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e düştü. Peki indirim fiyatlara nasıl yansıdı? Gelişmeleri A Haber muhabir Mehmet Sabri Uğurbaş anlattı.
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