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Yusufeli Barajı'nda elektrik üretimi

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Giriş: 23.11.2023 13:21
Türkiye'nin en büyük barajı Yusufeli Barajı'nda elektrik üretimi başladı. Detayları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.
Yusufeli Barajı’nda elektrik üretimi
Yusufeli Barajı'nda elektrik üretimi
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