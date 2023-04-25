Yurt dışındaki gençlere müjde

AK Parti'nin seçim beyannamesinde, yurt dışındaki gençler için de bir müjde vardı. Her yıl 10 bin genç eğitim ve kariyer için Türkiye'ye götürülecek ve staj imkanı sağlanacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri İsmail Erel aktardı.

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