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Yurt dışındaki gençlere müjde

A Haber
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Giriş: 25.04.2023 11:46
AK Parti'nin seçim beyannamesinde, yurt dışındaki gençler için de bir müjde vardı. Her yıl 10 bin genç eğitim ve kariyer için Türkiye'ye götürülecek ve staj imkanı sağlanacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri İsmail Erel aktardı.
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