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Yurt dışındaki emeklilere müjde! Türkiye'ye getirdikleri araçların kalma süresi 4 yıla çıkıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.12.2023 15:06
Yurt dışında emekli olan gurbetçilerin beklediği haber geldi. 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek yeni düzenleme ile Türkiye'de yabancı plakalı araç bırakma süresi 4 yıla çıkacak. Detayları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.
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