20 Şubat 2022, Pazar
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Yumurtaya zam oyunu deşifre edildi
Ticaret Bakanlığı, temel gıda ürünlerindeki KDV indirimi öncesi yumurtaya zam yapan firmalara inceleme için müfettiş görevlendirdi.
Ticaret Bakanlığı, temel gıda ürünlerindeki KDV indirimi öncesi yumurtaya zam yapan firmalara inceleme için müfettiş görevlendirdi