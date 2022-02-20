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Yumurtaya zam oyunu deşifre edildi

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Giriş: 20.02.2022 11:22
Güncelleme:20.02.2022 11:29
Ticaret Bakanlığı, temel gıda ürünlerindeki KDV indirimi öncesi yumurtaya zam yapan firmalara inceleme için müfettiş görevlendirdi.

Ticaret Bakanlığı, temel gıda ürünlerindeki KDV indirimi öncesi yumurtaya zam yapan firmalara inceleme için müfettiş görevlendirdi

Yumurtaya zam oyunu deşifre edildi
Yumurtaya zam oyunu deşifre edildi
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