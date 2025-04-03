03 Nisan 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Yıllık enflasyon 39 ayın en düşüğünde! "Dalgalanmanın enflasyona etkisi sınırlı olacak"
Mart ayında yıllık enflasyon, son 39 ayın en düşük seviyesine geriledi. Aylık enflasyon yüzde 2,46 artarken, yıllık bazda yüzde 38,1'e indi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalardaki dalgalanmanın enflasyon üzerindeki etkisinin sınırlı olacağını ifade etti.