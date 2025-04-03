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Yıllık enflasyon 39 ayın en düşüğünde! Dalgalanmanın enflasyona etkisi sınırlı olacak

Yıllık enflasyon 39 ayın en düşüğünde! "Dalgalanmanın enflasyona etkisi sınırlı olacak"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.04.2025 20:27
Mart ayında yıllık enflasyon, son 39 ayın en düşük seviyesine geriledi. Aylık enflasyon yüzde 2,46 artarken, yıllık bazda yüzde 38,1'e indi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalardaki dalgalanmanın enflasyon üzerindeki etkisinin sınırlı olacağını ifade etti.
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Yıllık enflasyon 39 ayın en düşüğünde! Dalgalanmanın enflasyona etkisi sınırlı olacak
Yıllık enflasyon 39 ayın en düşüğünde!
Yıllık enflasyon 39 ayın en düşüğünde!
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