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Yıllara göre asgari ücret zamları! Asgari ücrette zam senaryoları neler?

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.12.2023 10:22
Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yılda geçerli olacak asgari ücret görüşmeleri için ilk toplantıyı bugün gerçekleştirecek. Peki, asgari ücrette olası rakamlar neler? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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