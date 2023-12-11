11 Aralık 2023, Pazartesi
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Yıllara göre asgari ücret zamları! Asgari ücrette zam senaryoları neler?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yılda geçerli olacak asgari ücret görüşmeleri için ilk toplantıyı bugün gerçekleştirecek. Peki, asgari ücrette olası rakamlar neler? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.