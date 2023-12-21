21 Aralık 2023, Perşembe
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Yılın son faiz kararı bugün! Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Merkez Bankası yılın son faiz kararını bugün açıklayacak. Bankanın faiz artışına devam etmesine kesin gözüyle bakılırken, faiz kararı kadar metinde verilecek mesajlar da önemli olacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.