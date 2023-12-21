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Yılın son faiz kararı bugün! Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.12.2023 10:08
Merkez Bankası yılın son faiz kararını bugün açıklayacak. Bankanın faiz artışına devam etmesine kesin gözüyle bakılırken, faiz kararı kadar metinde verilecek mesajlar da önemli olacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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