Yılbaşında elektrik ve doğal gaza zam yapılacak mı? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den flaş açıklamalar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Türkiye'de hızlıca bir gaz merkezi kurabiliriz" açıklamasında bulunmuştu, konuyla ilgili Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de konuştu.Bakan Dönmez, elektrik ve doğal gazla ilgili açıklamalarda da bulundu. A Haber Ankara Haber Şefi Muhammed Emin Karadağ o açıklamaları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN