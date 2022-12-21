21 Aralık 2022, Çarşamba
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Yılbaşında elektrik ve doğal gaza zam yapılacak mı? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den flaş açıklamalar
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Türkiye'de hızlıca bir gaz merkezi kurabiliriz" açıklamasında bulunmuştu, konuyla ilgili Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de konuştu.Bakan Dönmez, elektrik ve doğal gazla ilgili açıklamalarda da bulundu. A Haber Ankara Haber Şefi Muhammed Emin Karadağ o açıklamaları aktardı.