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Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 oldu! Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan flaş açıklamalar

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Giriş: 02.11.2023 12:13
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın son enflasyon raporunu açıkladı. Enflasyonla mücadele konusunda açıklama yapan Erkan, "Merkez Bankası olarak toplumsal refaha en büyük katkıyı fiyat istikrarıyla sağlayacağımıza eminiz. Enflasyon ile kararlı bir şekilde mücadele ediyoruz." dedi. Merkez Bankası Başkanı Erkan ayrıca 2023-2025 dönemleri arası enflasyon tahminlerini de açıkladı.
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