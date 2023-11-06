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Yerli tohumlar toprakla buluştu! TİGEM’den yerli tohum atağı

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Giriş: 06.11.2023 16:51
Anadolu tarım işletmesinin yerli tohumları çiftçiye dağıtılmak üzere toprakla buluştu. Böylelikle elde edilecek 3 bin ton hububat tohumu üreticiye dağıtılacak.
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