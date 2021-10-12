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Yerli otomobil TOGG'da herkesin merak ettiği 3 tarih! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı

DHA
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Giriş: 12.10.2021 17:19
TOGG'un fabrikasında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. TOGG'un üretim tesisi inşaatında incelemelerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) Gemlik'teki üretim tesisi inşaatında inceleme yaptı. Bakan Varank, "2022 yılının sonunda araçlarımızı seri üretim bandından indirmiş olacağız" dedi.
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