23 Temmuz 2022, Cumartesi
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Yerli otomobil fabrikası hızla yükseliyor | Bursa ekonomisi TOGG ile katbekat artacak
Teknoloji yatırımlarıyla dikkat çeken Türkiye’de şüphesiz en çok konuşulan yatırım yerli ve milli otomobil TOGG. Çalışmaların hızla sürdüğü Gemlik’teki TOGG fabrikasında son durum ne? Çalışmalar ne aşamada? Detayları A Haber muhabiri Huzeyfe Özdemir aktardı.