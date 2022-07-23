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Yerli otomobil fabrikası hızla yükseliyor | Bursa ekonomisi TOGG ile katbekat artacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.07.2022 10:59
Teknoloji yatırımlarıyla dikkat çeken Türkiye’de şüphesiz en çok konuşulan yatırım yerli ve milli otomobil TOGG. Çalışmaların hızla sürdüğü Gemlik’teki TOGG fabrikasında son durum ne? Çalışmalar ne aşamada? Detayları A Haber muhabiri Huzeyfe Özdemir aktardı.
Yerli otomobil fabrikası hızla yükseliyor
Yerli otomobil fabrikası hızla yükseliyor
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