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Yerli kaynaklarla rekor üretim

Yerli kaynaklarla rekor üretim

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.08.2024 14:45
Türkiye'nin  doğal gaz ve petrol üretimi ağustos ayında rekor kırdı.
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Yerli kaynaklarla rekor üretim
Yerli kaynaklarla rekor üretim
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