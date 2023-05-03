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Yerli doğal gaz ilk ay ücretsiz olacak! Faturalarda “Cumhurbaşkanlığı” detayı

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Giriş: 03.05.2023 11:44
Yerli gaz konutlara 1 ay boyunca ücretsiz olacak. 24 Nisan'dan 31 Mayıs'a kadar konutlar ve ibadethaneler fatura ödemeyecek. Faturanın açıklama kısmında "fatura tutarınız devlet tarafından karşılanmıştır" ibaresi yer alacak. Ayrıca 1 yıl boyunca her ay 25 metreküp doğal gazdan ücret alınmayacak.
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