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Yerli ayçiçeği kuraklığa meydan okuyor: Uluslararası tohum firmaları şokta

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 13.07.2024 11:35
Trakya Bölgesinde yaygınlaştırılan yerli hibrit ayçiçeği tohumu, hem kuraklığa hem de uluslararası tohum firmalarına meydan okuyarak kuraklık karşısında daha dirençli çıktı. Yerli ayçiçeği artık ülkenin 4 bir yanında yetiştirilmeye başlandı.
Yerli ayçiçeği kuraklığa meydan okuyor
Yerli ayçiçeği kuraklığa meydan okuyor
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