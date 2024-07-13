Yerli ayçiçeği kuraklığa meydan okuyor: Uluslararası tohum firmaları şokta

Trakya Bölgesinde yaygınlaştırılan yerli hibrit ayçiçeği tohumu, hem kuraklığa hem de uluslararası tohum firmalarına meydan okuyarak kuraklık karşısında daha dirençli çıktı. Yerli ayçiçeği artık ülkenin 4 bir yanında yetiştirilmeye başlandı.