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Yeraltı kaynakları ekonomiye kazandırılıyor! İhracatta madencilik payı artacak

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Giriş: 15.11.2023 09:25
Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, milli enerji ve maden politikasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Bayraktar yeraltı kaynakların enerji arz güvenliği için kilit öneme sahip olduğunu vurgulayarak Türkiye'yi maden ihracatçısı yapmak istediklerini söyledi.
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