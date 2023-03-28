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Yeni Yusufeli'ne taşınma neredeyse bitti

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.03.2023 15:23
Artvin'de Çoruh Nehri üzerine inşa edilen Yusufeli Barajı nedeniyle eski ilçe su altında kaldı. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı.
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