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Yeni ücretler ne kadar olacak? 2024'te yeni kimlik, pasaport ve ehliyet ücretleri değişiyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.12.2023 12:04
Yeni yılla birlikte pasaport ve ehliyet harçları da güncellenecek. 1 Ocak'ta kimlik 130, sürücü belgesi 990, pasaport 790 TL olacak. Detayları A Haber muhabiri A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.
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