18 Eylül 2023, Pazartesi
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Yeni TORBA YASA geliyor! Emekliye ara zam ve ikramiye... Taşerona kadro... Evleneceklere faizsiz kredi...
Ev kadınına sosyal güvence ve emeklilik, Annelere yıpranma hakkı, Anneye uzaktan çalışma imkanı ve bakıcı desteği, Esnafa erken emeklilik, evleneceklere faizsiz kredi, emekliye ara zam ve ikramiye ve taşerona kadro... Yeni torba yasada neler olacak? İşte detaylar...