16 Şubat 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Yeni sistemde altın nasıl bozdurulacak?

Yeni sistemde altın nasıl bozdurulacak?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.02.2022 09:51
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni altın sisteminin detaylarını geçtiğimiz gün açıklamıştı. Bu modelle birlikte, yastık altı birikimlerinin finansal sisteme kazandırılması amaçlanıyor. Peki, yastık altı altın sistemi nedir? Yastık altı altın sistemi ne zaman başlayacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de detayları anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Elektrik faturaları düşecek mi?
Elektrik faturaları düşecek mi?
3600 ek gösterge buluşması
3600 ek gösterge buluşması
Tarladan sofraya fiyat farkı!
Tarladan sofraya fiyat farkı!
Yeni sistemde altın nasıl bozdurulacak?
Yeni sistemde altın nasıl bozdurulacak?
Tarladan sofraya fiyat farkı!
Tarladan sofraya fiyat farkı!
3600 ek gösterge için ilk toplantı bugün!
3600 ek gösterge için ilk toplantı bugün!
KDV indirimi balık tezgahlarına da yansıdı
KDV indirimi balık tezgahlarına da yansıdı
Zincir marketlerin KDV oyunu!
Zincir marketlerin KDV oyunu!
Çanakkale Köprüsü’nde sona doğru...
Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru...
5 yıllık toplam katkısı 8,1 milyar liraya ulaştı
"5 yıllık toplam katkısı 8,1 milyar liraya ulaştı"
Altın dönüşümlü hesap nedir?
Altın dönüşümlü hesap nedir?
Elektrik faturasına yeni destek geliyor
Elektrik faturasına yeni destek geliyor
Daha Fazla Video Göster