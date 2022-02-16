Yeni sistemde altın nasıl bozdurulacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni altın sisteminin detaylarını geçtiğimiz gün açıklamıştı. Bu modelle birlikte, yastık altı birikimlerinin finansal sisteme kazandırılması amaçlanıyor. Peki, yastık altı altın sistemi nedir? Yastık altı altın sistemi ne zaman başlayacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de detayları anlattı.

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