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Yeni kök maaş formülü! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.07.2024 13:17
AK Parti 1,8 milyon emekli için son hazırlıklarını yapıyor. En düşük emekli maaşı ne olacak? 10 bin lira olan en düşük emekli maaşı ne kadar artacak? A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal, Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş'a sordu.
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