Yeni kök maaş formülü! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

AK Parti 1,8 milyon emekli için son hazırlıklarını yapıyor. En düşük emekli maaşı ne olacak? 10 bin lira olan en düşük emekli maaşı ne kadar artacak? A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal, Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş'a sordu.

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