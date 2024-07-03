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Yeni kira tarifesi ne oldu?

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.07.2024 12:39
Konut kiralarında yüzde 25 tavan uygulaması sona erdi. Peki kirada yeni dönem nasıl olacak? Yeni dönemin ilk artış oranı açıklandı. Yeni kira tarifesi ne oldu? Detaylar haberimizde...
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Yeni kira tarifesi ne oldu?
Yeni kira tarifesi ne oldu?
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