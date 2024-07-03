Konut kiralarında yüzde 25 tavan uygulaması sona erdi. Peki kirada yeni dönem nasıl olacak? Yeni dönemin ilk artış oranı açıklandı. Yeni kira tarifesi ne oldu? Detaylar haberimizde...

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