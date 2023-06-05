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Yeni Kabine belli oldu! İlk hedef ekonomi

A Haber
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Giriş: 05.06.2023 09:31
Güncelleme:05.06.2023 09:32
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni Kabine üyelerini cumartesi günü açıkladı. Kabine’nin ilk hedefi ekonomi olacak ilk toplantı Salı günü yapılacak. Peki Başkan Erdoğan'ın bakan tercihlerinin satır aralarında ne yatıyor? Yeni yönetimin ekonomi politikası ne olacak? Yeni kabinenin şifreleri neler? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

EKONOMİDE YENİ YOL HARİTASI

*Enflasyonla mücadele

*Fahiş kira artışlarıyla mücadele

*Gençlere vergi indirimleri

*Büyüme ve istihdam

*Yeni kalkınma modeli

*İhracat hedefleri

*Üretim ekonomisi

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