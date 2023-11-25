Yeni haftada altın fiyatları nasıl olacak? Yatırımcılar altın alımı için beklemeli mi?

Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Peki bu yükseliş ne kadar devam edecek? Piyasalar haftayı nasıl kapattı? Merak edilen cevapları A Haber muhabiri Esra Akyürek’in konuğu olan altın piyasaları uzmanı Rıza Gökay Tuğsavrol verdi

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