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Yeni haftada altın fiyatları nasıl olacak? Yatırımcılar altın alımı için beklemeli mi?

A Haber
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Giriş: 25.11.2023 11:21
Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Peki bu yükseliş ne kadar devam edecek? Piyasalar haftayı nasıl kapattı? Merak edilen cevapları A Haber muhabiri Esra Akyürek’in konuğu olan altın piyasaları uzmanı Rıza Gökay Tuğsavrol verdi
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