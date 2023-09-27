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Yeni evlenenlere faizsiz kredi

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Giriş: 27.09.2023 09:45
Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı sunulacak. Peki Aile ve Gençlik Bankası nasıl çalışacak?
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Yeni evlenenlere faizsiz kredi
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