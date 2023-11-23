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Yeni evlenen gençlere faizsiz kredi

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Giriş: 23.11.2023 16:46
Aile ve Gençlik Fonu kurulmasına ilişkin kanun yürürlüğe girdi. Buna göre yeni evlenen gençlere 150 bin lira faizsiz kredi imkanı tanındı. Peki, evlilik kredisinden kimler faydalanabilecek, ne zaman verilecek? Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç detayları aktardı.
Yeni evlenen gençlere faizsiz kredi
Yeni evlenen gençlere faizsiz kredi
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