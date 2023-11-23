Yeni evlenen gençlere faizsiz kredi

Aile ve Gençlik Fonu kurulmasına ilişkin kanun yürürlüğe girdi. Buna göre yeni evlenen gençlere 150 bin lira faizsiz kredi imkanı tanındı. Peki, evlilik kredisinden kimler faydalanabilecek, ne zaman verilecek? Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç detayları aktardı.