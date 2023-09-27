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Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi! Başvuru şartları neler? Evlilik kredisi ne kadar? Kaç ay vadeli olarak kullanılacak?

A Haber
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Giriş: 27.09.2023 11:29
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı sunacaklarını, bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacaklarını açıkladı. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Tarkan Zengin, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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