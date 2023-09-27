Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi! Başvuru şartları neler? Evlilik kredisi ne kadar? Kaç ay vadeli olarak kullanılacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı sunacaklarını, bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacaklarını açıkladı. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Tarkan Zengin, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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