17 Ocak 2024, Çarşamba
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Yeni evleneceklere 150 bin lira faizsiz kredi
Yeni evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredinin verileceği Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fona başvurularla ilgili hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Başvurusu onaylanan kişilere 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak.