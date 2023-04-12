Yeni evlenecek gençlere kredi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Seçim Beyannamesi'ni açıkladı. Başkan Erdoğan, yeni evlenecek gençlere müjdeyi verdi. Evlenecek gençlere 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli ve 0 faizli 150 bin TL'lik kredi verilecek dedi. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek ve konuğu Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz aktardı.