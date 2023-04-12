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Yeni evlenecek gençlere kredi

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.04.2023 11:54
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Seçim Beyannamesi'ni açıkladı. Başkan Erdoğan, yeni evlenecek gençlere müjdeyi verdi. Evlenecek gençlere 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli ve 0 faizli 150 bin TL'lik kredi verilecek dedi. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek ve konuğu Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz aktardı.
Yeni evlenecek gençlere kredi
Yeni evlenecek gençlere kredi
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