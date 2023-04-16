Yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi

Yeni evlenecek olan gençlere 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli ve faizsiz 150 bin TL'lik kredi verilecek. Peki bu kredi desteğinden kimler yaralanabilecek? Şartlar neler? Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz A Haber'de detayları anlattı.

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