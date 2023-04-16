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Yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi

A Haber
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Giriş: 16.04.2023 11:35
Yeni evlenecek olan gençlere 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli ve faizsiz 150 bin TL'lik kredi verilecek. Peki bu kredi desteğinden kimler yaralanabilecek? Şartlar neler? Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz A Haber'de detayları anlattı.
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Yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi
Yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi
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