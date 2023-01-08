"Yeni evim" konut kampanyasının detayları neler? Hangi illeri kapsayacak?

Kim, nasıl ev sahibi olacak, şartları neler? Ne kadarlık kredi de hangi faiz oranı uygulanacak? Gayrimenkul Uzman Sühran Aras, A Haber canlı yayınında konu ile ilgilil değerlendirmelerde bulundu.

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