Yeni emeklilik sistemi yolda! 7.500 TL üzeri maaş alan emekliye seyyanen artış olacak mı?

Emeklilik sistemi için devrim gibi uygulamalar geliyor. AK Parti seçim beyannamesinde emeklilik reformu işareti verildi. Milyonlarca ev kadını emeklilik hakkına kavuşacak. Anneler için emeklilik yaşı esnetilecek. 2000 sonrası işe girenler için yeni bir emeklilik sistemi gelecek. Bağ-Kur-SSK prim eşitlemesi ile erken emeklilik imkanı doğacak.

AİLE KORUMA KALKANI PROGRAMI: Bakan Vedat Işıkhan'ın ilgileneceği dosyalardan birisi de AK Parti seçim beyannamesinde yer alan Aile Koruma Kalkanı programı olacak. Bu program ile özellikle ev kadınlarına emeklilik ve sosyal güvence hakkı verilmesi ile ilgili destekler hayata geçecek. Program kapsamında ev kadınlarının primlerinin üçte birini devlet ödeyecek. Aynı program kapsamında annelere erken emeklilik, uzaktan çalışma, esnek çalışma gibi destekler hayata geçecek.

BAĞKUR PRİM DÜZENLEMESİ: Yine seçimlerden önce gündeme gelen Bağ-Kur primlerinin 7.200 güne indirilmesi düzenlemesi de Bakan Işıkhan'ın önündeki dosyalardan birisi. Böylece Bağ-Kurlular 9 bin gün yerine 7.200 gün ile emeklilik hakkına kavuşacak. 1800 günlük bu indirim Bağ-Kurlulara 5 yıl erken emeklilik getirecek.

EYT BAŞVURALARI: Bakan Işıkhan EYT düzenlemesi sonrasında yapılan 2 milyona yakın başvurunun sonuçlandırılması çalışmalarını da yürütecek. Bu güne kadar 1 milyondan fazla EYT'linin dosyası tamamlandı. Yeni başvurular ve Mart ayından bu yana yapılan başvurular ile ilgili çalışmalar Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlüklerinde devam ediyor.