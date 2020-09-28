Yeni Ekonomi Programı ile birlikte neler olacak? Baki Atılal A Para'da değerlendirdi

A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal, A Para ekranlarında yayınlanan Yatırım Günlüğü programında, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıklayacağı Yeni Ekonomi Programı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. ‘’Ekonomide gelecek üç yılın yol haritası’’ olarak nitelendirilen YEP ile 2021-2023 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler belirlenmiş olacak.