Yeni ekonomi modeli hangi planları bozdu? Manşetlerle kur operasyon mu?

Türkiye 2021 yılında pandemiye rağmen büyüyen nadir ülkeler arasına girdi. İşte bu yüzden küresel baronların hedefi oldu. Geçmişte darbe ile gelenler, bugün kur operasyonu ile geliyordu. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomi modeli, tüm bu saldırıları bertaraf etti. Peki bu ekonomik saldırılara ana muhalefet ve medyası neden destek veriyordu?

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