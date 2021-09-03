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Yeni düzenleme geldi, artık zorunlu! İkinci el alım-satım yapacaklar dikkat! Cep telefonu, tabletler...

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.09.2021 09:49
İkinci el telefon ve tablet satışlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yenileme işlemi yapılmadan satışa sunulan ikinci el elektronik aletler alanlara büyük sorun yaşatıyor. Telefon ve tablet tüketicinin kolaylıkla görebileceği ve anlayabileceği şekilde, mevcut durumunu detaylı şekilde gösteren etiketiyle bilgilendirilmesi zorunlu olacak. Yapılan düzenlemenin detaylarını sizler için haberimizde derledik. Detayları A Haber Ankara Editörü Arzu Fidanverdi canlı yayında aktardı.
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