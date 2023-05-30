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Yeni dönemde ekonomi nasıl şekillenecek? Ekonomide hangi adımlar atılacak?

A Haber
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Giriş: 30.05.2023 09:39
Türkiye 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçiminde tercihini güven ve istikrardan yana yaparak Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı seçti. Gözler cuma günü yapılması beklenen yemin töreninden sonra açıklanacak Kabine’de olacak. Peki ekonomide hangi adımlar atılacak? Ekonomi yönetimi nasıl olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

EKONOMİDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

KAMU EKONOMİSİ

*2024 bütçesi hazırlanacak

*Orta Vadeli Program açıklanacak

*Ekonomi eylem planı devreye alınacak

PİYASALAR

*Enflasyonla mücadele sürecek

*Sanayi, turizm, tarım, enerji gibi alanlarda yatırımlar sürecek

*Yatırım ve üretim ortamı iyileştirilecek

*6 milyon istihdam açılacak

VATANDAŞIN EKONOMİSİ

*Fahiş kiralarla ilgili yasalar çıkacak

*Çarşı pazardaki fırsatçılık ve pahalılık önlenecek

*Gıda güvenliği takip edilecek

SOSYAL DESTEKLER

*Aile koruma kalkanı devreye alınacak

*Dar gelirlilere destek artırılacak

*Gençlere destekler gelecek

*Sosyal ödemeler zamlanacak

ÇALIŞMA HAYATI

*Emekli ve memura refah payı gelecek

*Asgari ücret yeniden belirlenecek

*Ek gösterge alanı genişletilecek

*Kadro imkanları getirilecek

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