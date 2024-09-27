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Yeni dönemde 8 önemli reform

Yeni dönemde 8 önemli reform

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.09.2024 11:23
Meclis 1 Ekim’de kapılarını açacak ve gündem ekonomi üzerine gidecek. Orta Vadeli Program’da vatandaşları ilgilendiren önemli başlıklar var.  Detayları A Haber muhabiri Faruk Erdem anlattı.

Yeni dönemde 8 önemli reform

- Esnafa erken emeklilik

- Ev kadınlarına kolay emeklilik

- Memurlara ek gösterge

- Esnek çalışma

- Yeni emeklilik sistemi

- Emekliye ek zam

- İkinci emeklilik sistemi

- 2025'de emekli maaşının düşüşüne önlem

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Yeni dönemde 8 önemli reform
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