10 Haziran 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Yeni dönemde 100 milyar dolarlık kaynak hedefi! Sabit gelirli korunacak tasarruf kamudan başlayacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine’de ve bürokraside yaptığı atamalar yatırımcılardan tam not aldı. Önümüzdeki dönemde 100 milyar dolarlık bir yabancı yatırımcı girişi bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in orta vadeli plan çalışması bu süreçte önemli olacak. Dış politikada atılacak adımlarla birlikte ilk etapta 50 milyar dolarlık ilk kaynağın Türkiye'ye gelmesi öngörülüyor.