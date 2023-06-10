Yeni dönemde 100 milyar dolarlık kaynak hedefi! Sabit gelirli korunacak tasarruf kamudan başlayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine’de ve bürokraside yaptığı atamalar yatırımcılardan tam not aldı. Önümüzdeki dönemde 100 milyar dolarlık bir yabancı yatırımcı girişi bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in orta vadeli plan çalışması bu süreçte önemli olacak. Dış politikada atılacak adımlarla birlikte ilk etapta 50 milyar dolarlık ilk kaynağın Türkiye'ye gelmesi öngörülüyor.

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