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Yeni asgari ücret belli oluyor… Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor! 2023 asgari ücreti ne kadar olacak?

A Haber
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Giriş: 07.12.2022 08:35
Son dakika asgari ücret haberi... Milyonlarca kişinin merakla beklediği 2023 yılı asgari ücret zammının pazarlığı bugün başlıyor. Yeni asgari ücret Aralık sonunda açıklanacak. A Haber editörü Arzu Fidanverdi detayları aktardı.
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